Adolescente é flagrado com moto furtada em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um adolescente, de 14 anos, foi detido com uma moto produto de furto por policiais militares da Rocam, que contaram com apoio da Força Tática.

Durante patrulhamento preventivo na noite desta segunda-feira, 29, os PMs viram uma moto que estaria sem a placa pela Avenida Capitão Luís Brandão. Como o piloto acelerou, ocorreu perseguição e ocorreu a abordagem na rua Antônio Francisco Novo, no São Carlos 8. Os PMs constataram que o piloto possuía 14 anos e que a numeração do chassi estaria suprimido. Analisando a numeração do motor, houve a constatação que a moto seria furtada.

O veículo foi apreendido e o adolescente encaminhado à CPJ. Após as deliberações de praxe, ele foi liberado para a mãe.

