Adolescente é flagrado com entorpecentes na cueca em São Carlos

A droga e o dinheiro que foram apreendidos pela Rocam - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 15 anos foi flagrado por policiais militares da Rocam com entorpecentes na noite desta segunda-feira, 2. O inusitado foi onde o infrator escondia as drogas: em uma sacola, na sua cueca, próximo ao seu órgão genital.

Os PMs patrulhavam a Vila Jacobucci e em um local conhecido como “ponto” de tráfico, no cruzamento das ruas Antônio Rogano com a Pastor Bento, notaram que o infrator alterou seu estado emocional. Feita a abordagem e revista, localizaram em um dos bolsos da roupa do suspeito, R$ 56. Mas, em sua cueca, uma sacola com 27 pedras de crack, 18 porções de maconha e 84 pinos com cocaína.

O infrator foi encaminhado à CPJ e após as deliberações de praxe, liberado para um responsável. Droga e dinheiro foram apreendidos.

