Adolescente é detido após ser flagrado com moto adulterada em Santa Eudóxia

Um adolescente de 15 anos foi detido nesta noite de sexta-feira (24), após ser flagrado em posse de uma motocicleta adulterada, em Santa Eudóxia.

Uma equipe delegada da Polícia Militar dirigia-se até o distrito para realizar um patrulhamento, devido a muitas reclamações da população em geral, sobre jovens circulando com motos barulhentas, e logo na entrada, os policiais depararam-se com um jovem empinando uma moto.

Eles deram ordem de parada, mas o condutor fugiu com a moto e através de informações passadas por populares, os policiais foram até a residência dele.

A moto foi encontrada no local e estava sem placas e com a numeração do chassi raspada. Já a numeração do motor estava intacta e sem nenhuma queixa. Ela foi apreendida e recolhida ao pátio municipal.

O condutor da moto era um adolescente de 15 anos, que foi conduzido ao plantão policial.

