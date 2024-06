Adolescente de 14 anos é flagrado com drogas no Aracy 2

A droga que estava com o infrator foi apreendida - Crédito: Divulgação

Um adolescente de 14 anos foi flagrado por guardas municipais com entorpecentes no cruzamento das ruas José Zavaglia com a Walter Ignácio Micelli, no Cidade Aracy 2.

Os GMs patrulhavam o bairro quando viram dois homens em atitude suspeita. Um deles tentou a fuga, mas foi abordado e trata-se do infrator que assumiu o tráfico. Os guardas encontraram na esquina, dentro de um copo plástico, cinco pedras de crack e em cima de uma árvore, uma sacola com 51 porções de maconha, 21 pinos com cocaína e 7 pedras de crack que foram apreendidos e encaminhados à CPJ. O adolescente ficou à disposição da autoridade policial.

