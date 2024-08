Adolescente confessa posse de garrucha calibre 22 escondida no quintal da casa onde mora

Arma de adolescente estava escondida no quintal de uma casa no Aracy 2 - Crédito: Maycon Maximino

Uma abordagem de rotina, efetuada por policiais militares da Rádio Patrulha, resultou na apreensão de uma garrucha calibre 22 que seria de um adolescente de 15 anos. A arma estava escondida na casa onde reside, no Cidade Aracy 2.

Os PMs patrulhavam o Jardim Gonzaga e na rua Gumercindo Vieira abordaram dois adolescentes com 15 anos cada um que estavam em atitude suspeita. Após revista, com um deles, encontraram uma quantia em dinheiro e com o comparsa, nada de ilícito. Porém, estaria sem documentos pessoais.

Os PMs, ao requisitarem documentos pessoais e o endereço, fez com que o adolescente confessasse que tinha uma arma no quintal de sua casa. Diante da novidade, os policiais foram até a rua Elizeu Afonso do Santos, no Cidade Aracy 2 e localizaram no quintal a garrucha calibre 22.

Os adolescentes foram encaminhados à CPJ e após as deliberações de praxe, entregues às respectivas mães. A arma foi apreendida.

