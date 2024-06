Adolescente bate carro da mãe da amiga em árvore no Residencial Dahma II

Damha II - Crédito: Google Maps

Um acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar (PM) na na noite deste sábado (8) no Residencial Dahma II. Segundo informações, um Jeep Compass colidiu contra uma árvore.

No local, os policiais constataram que o veículo era dirigido por uma adolescente, que não possuía carteira de motorista. A jovem relatou aos PMs que havia pegado o carro emprestado com a mãe de sua amiga, que também estava no veículo no momento do acidente. A amiga por sua vez, afirmou que sua mãe havia autorizado o uso do carro, mas que ela não sabia dirigir e por isso repassou a direção para a colega.

Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente. A PM tomou as medidas cabíveis e entregou o carro à proprietária. A área do acidente foi periciada pela Polícia Científica.

