Acusado de tráfico, escondia drogas em uma caixa de água pluvial

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais detiveram um acusado de tráfico de drogas por volta das 10h40 desta terça-feira, 22, no cruzamento da Avenida Dr. Gildney Carreri com a rua João Dagnone, no Jardim Santa Angelina.

Os GMs notaram que o suspeito, de 12 anos, estava agachado ao lado da USF do bairro e estava com o braço dentro de uma caixa de escoamento de águas pluviais. Ao ver a viatura tentou sair do local, mas foi abordado e em sua posse foi encontrado uma pedra de crack, R$ 79,05 e um celular. Na caixa, havia dentro de uma sacola 7 unidades de skank, 5 porções de haxixe, 18 porções de maconha, 14 pinos com cocaína e 14 pedras de crack, que foram apreendidas e encaminhadas à CPJ.

Leia Também