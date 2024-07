Acusado de tráfico é apreendido pela GM no Boa Vista

SIGA O SCA NO

O suspeito foi detido pela GM e encaminhado à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo na manhã desta terça-feira, 2, no entorno do Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua, GMs da equipe Canil ao entrarem na rua Martin Luther king, no Boa Vista, viram um homem em atitude suspeita que tentou empreender fuga ao notar a aproximação da viatura.

O acusado de 31 anos foi abordado e após revista, localizaram em suas mãos cinco pedras de crack e R$ 12. Em varredura pelas imediações acharam mais 14 pedras idênticas as que portava o suspeito, além da quantia de R$ 130 em um buraco em um muro. Questionado, assumiu o tráfico. A droga foi apreendida e encaminhada à CPJ, bem como o suspeito.

Leia Também