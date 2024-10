Acusado de tráfico de entorpecentes é detido pela GM

A droga localizada com o suspeito foi apreendida - Crédito: Divulgação

Guardas municipais da equipe Canil em patrulhamento preventivo pelo Jardim Hikare, ao entrarem na rua Luiggi Maziero por volta das 10h30 desta quinta-feira, 10, avistaram um homem em atitude suspeita em terreno que tentou esconder com a aproximação da viatura.

Feita a abordagem, os GMs notaram que o acusado, de 18 anos, tentou esconder uma sacola com 80 pinos com cocaína, 36 pedras de crack, 16 porções de maconha, 8 tubetes com skank e dois tubetes com haxixe. Com ele, no bolso de sua calça, havia R$ 157,00 e um celular. Indagado, confessou o tráfico de drogas.

O acusado encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem. A droga foi apreendida.

