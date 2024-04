Acusado de tráfico de drogas sofre graves ferimentos após tentativa de fuga

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do acusado de tráfico - Crédito: Maycon Maximino

Uma tentativa frustrada de fuga terminou em ferimentos graves em um acusado de tráfico de drogas de 19 anos no final da manhã desta quarta-feira, 17, na rua Alcides Talarico, no Jardim Santa Angelina.

Conhecido nos meios policiais, o acusado teria saído do sistema prisional há quatro meses onde cumpriu pena pelo mesmo crime e nesta manhã ele estaria em um local conhecido como "ponto” de drogas.

Uma equipe do Policiamento Tático patrulhava o bairro e ele, ao ver a viatura, tentou a fuga e de forma alucinada saiu correndo e passou a pular por telhados de moradia, quando caiu em um quintal e foi atacado por um cão, levando mordidas nas nádegas e nas pernas. Conseguiu se desvencilhar do animal e ao pular muros, rompeu o tendão de uma das mãos, sofrendo graves ferimentos devido a cortes profundos devido a cacos de vidro.

Ao ser abordado, os PMs notaram a gravidade das lesões e encaminharam o suspeito à UPA Santa Felícia e dali, com apoio do Samu, transferido para a Santa Casa onde ficou internado para a realização de procedimento cirúrgico. Ele está sob escolta policial e quando tiver alta, será levado à CPJ para as deliberações de praxe.

Segundo os PMs ele confessou o tráfico de drogas no bairro e com ele foi apreendido 90 pedras de crack, 23 pinos com cocaína, 61 porções de maconha, 6 porções de haxixe, 2 comprimidos de LSD, 12 unidades de skank e R$ 104, que foram apreendidos.

