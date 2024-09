Acusado de tráfico de drogas, homem é detido pela GM

SIGA O SCA NO

A droga foi apreendida pela GM - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo pela Bela Vista, guardas municipais da equipe Canil da GM visualizaram por volta das 10h20 desta segunda-feira, 16, no cruzamento das ruas Martin Luther King com a Capitão Manoel Alves Carneiro, dois homens, de 35 e 40 anos respectivamente, em atitude suspeita que tentaram a fuga com a aproximação da viatura.

Porém ambos foram abordados e localizados e em poder de um deles foram localizadas no bolso de sua bermuda, 47 pedras de crack. Com o comparsa, R$ 114,00 e um celular que constava estar bloqueado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Questionados sobre a origem do dinheiro, dos entorpecentes e do celular, ambos apresentaram versões confusas. A dupla foi encaminhada a CPJ e após as deliberações de praxe, o suspeito de 40 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao centro de triagem. Já o de 35 anos, ouvido e liberado.

