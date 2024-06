Acusado de tráfico de drogas é detido pela PM no Gonzaga

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do acusado de tráfico foi apreendida - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram na tarde desta quinta-feira, 13, um acusado de tráfico de drogas de 19 anos. O flagrante aconteceu na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga.

O acusado estava em atitude suspeita e com a aproximação da viatura policial, tentou a fuga, mas foi abordado. Em revista, os PMs localizaram em suas vestes uma quantia em dinheiro e pinos com cocaína. Indagado, confessou o tráfico e indicou aos PMs onde estava o restante do entorpecente, escondido em um terreno.

O acusado foi detido e encaminhado à CPJ, onde constou que, quando adolescente, teria sido ‘fichado’ pelo mesmo crime. Posteriormente foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

Leia Também