Acusado de tráfico de drogas é detido pela PM no Cidade Aracy 2

Drogas e dinheiro foram apreendidos pela PM: um dos abordados foi recolhido ao centro de triagem - Crédito: Divulgação

Um suspeito, acusado de tráfico de drogas, foi detido por policiais militares por volta das 11h deste domingo, 22, na rua Vânia da Silva Oliveira, no Cidade Aracy 2. Foram apreendidos cocaína e crack, além de uma quantia em dinheiro.

Os PMs patrulhavam o bairro e em um local conhecido como “ponto” de tráfico de drogas, notaram que um homem, ao ver a viatura, avisou outra pessoa que teria arremessado duas sacolas no telhado de uma casa, que foram recuperadas posteriormente.

Minutos depois, ambos foram abordados e com um dos acusados, a quantia de R$ 30. Questionado, disse que estaria no local para comprar entorpecentes. Já com o segundo abordado foram localizados R$ 152 e teria confessado a prática do tráfico de drogas. Já nas sacolas haviam 167 pedras de crack e 212 pinos com cocaína.

Após a apuração dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à CPJ e o que assumiu o tráfico de drogas foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. Droga e dinheiro foram apreendidos.

