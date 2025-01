Acusado de tráfico de drogas é detido pela Força Tática no CDHU

A droga foi apreendida na CPJ - Crédito: Divulgação

Policiais militares da Força Tática tiraram de circulação um acusado de tráfico de drogas por volta das 23h40 desta quinta-feira, 23, na rua da Paz, no CDHU. Foram apreendidos 144 porções pequenas e 25 pedaços grandes de maconha, 230 pinos com cocaína, 144 pedras de crack, 55 porções de maconha tipo dry, seis unidades de droga sintética, uma máquina de cartão (crédito/débito) e R$ 220,00.

Os PMs patrulhavam o conjunto de prédios e no condomínio 2, a equipe deparou com o suspeito carregando uma sacola no pátio do estacionamento. Ao avistar a viatura tentou a fuga, mas foi abordado e localizado na sacola a droga, máquina de cartão bancário e dinheiro.

O suspeito assumiu o tráfico de drogas e foi apresentado na CPJ onde a autoridade lavrou o auto de prisão em flagrante e recolheu o preso ao centro de triagem.

