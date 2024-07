Acusado de tráfico de drogas é detido pela Força Tática no Aracy 2

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do acusado de tráfico - Crédito: Maycon Maximino

Um suspeito de 19 anos foi detido por policiais militares da Força Tática na manhã desta segunda-feira, 8, na Avenida João Paulo, no Cidade Aracy 2. Encaminhado à CPJ, foi autuado por tráfico de drogas e recolhido ao centro de triagem.

Os PMs realizavam patrulhamento pelo bairro e no local, conhecido como “ponto” de tráfico de drogas, viram o acusado com uma sacola na mão e falava com um motorista, que ao ver a viatura, fugiu em seu veículo.

Já os PMs abordaram o acusado teria confessado o crime. Na sacola havia uma quantia em dinheiro, maconha, crack e cocaína. No outro lado da rua, em local em indicado pelo suspeito, estaria uma máquina de cartão de crédito/débito.

Na CPJ, após pesquisa, constataram que, contra o acusado, havia três passagens por tráfico de drogas e uma por receptação.

