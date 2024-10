Acusado de tráfico de drogas é detido em Ibaté pela PM

SIGA O SCA NO

04 Out 2024 - 13h27 Por Redação

Em diligência no sentido de atendimento a uma ocorrência, policiais militares notaram um homem em atitude suspeita na rua Espírito Santo, no Jardim Popular, em Ibaté, por volta das 10h desta sexta-feira, 4. Foi feita abordagem e após revista os PMs localizaram no bolso de sua calça uma quantia de entorpecentes e dinheiro.

Questionado, confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de polícia de Ibaté, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem de São Carlos.

