Acusado de embriaguez, motorista é detido pela PM

Um homem de 50 anos foi detido por PMs por volta das 20h desta terça-feira, 10, na rua Jorge Mancini, no Parque Estância Suíça. Acusado de embriaguez, ele dirigia um Ômega.

Os policiais patrulhavam o bairro quando viram o veículo proveniente da rua Argentina ingressar na via em questão com velocidade incompatível. Ao fazer a abordagem, os PMs notaram que o motorista poderia estar embriagado. Indagado, disse ter consumido duas latas de cerveja e acabou levado à CPJ onde se negou a fazer exame do bafômetro e fornecer sangue. Um médico legista, porém constatou o estado etílico do acusado que foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Por não ter pago fiança, foi recolhido ao centro de triagem.

