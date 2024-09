Acusada de tráfico de drogas, dupla é presa pela Força Tática

SIGA O SCA NO

Força Tática apreendeu entorpecentes após a prisão de uma dupla - Crédito: Divulgação

Um patrulhamento de rotina da Força Tática culminou com a prisão de dois homens, ambos acusados de tráfico de entorpecentes. O crime foi registrado por volta das 21h30 desta terça-feira, 10, em boletim de ocorrência, na CPJ.

Segundo consta, os policiais patrulhavam o São Carlos 5 e na rua Miguel Petrucelli, notaram um motociclista de 19 anos que estava em um celular e mudou o comportamento com a aproximação da viatura. Feita a abordagem, os PMs encontraram em sua mochila maconha e haxixe. Questionado, disse que em sua casa estaria o restante da droga. Os policiais então foram até a rua Quintino Bocaiuva e após ter a entrada permitida pelo pai do acusado, no guarda-roupas, em seu quarto, localizaram drogas diversas, além de 90 comprimidos de ecstasy e objetos relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Questionado de onde vinha a droga, o acusado “entregou” o fornecedor, levando os policiais até a rua Juan Lopes, na Vila São José, onde reside um homem conhecido como Alemão, de 38 anos, que confessou a posse de entorpecentes que estaria em um cômodo da casa. Os policiais constataram a presença de drogas diversas e material utilizado para o tráfico.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à CPJ e após serem autuados em flagrante, foram recolhidos ao centro de triagem. A droga foi apreendida.

Leia Também