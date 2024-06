Acidente no centro deixa motoboy ferido

Moto após a colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motoboy ferido na noite desta segunda-feira (17), no cruzamento das ruas São Joaquim e Conde do Pinhal, no Centro.

Segundo a condutora do carro, ela seguia pela Conde do Pinhal e no cruzamento houve a colisão. No local existe um semáforo, porém não foi possível saber qual dos veículos envolvidos ultrapassou o sinal vermelho.

O condutor da moto foi socorrido pelo Samu com várias escoriações e suspeita de fratura na costela. Ele foi conduzido até a Santa Casa.

