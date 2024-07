Acidente na Washington Luís deixa um ferido e interdita rodovia

Grave acidente na WL - Crédito: Foto @sgt_leme

Um acidente envolvendo um caminhão e mais três veículos deixou um ferido e interditou a Rodovia Washington Luís na manhã desta quarta-feira (03), na altura da Serra dos Padres, em Corumbataí.

O acidente aconteceu no quilômetro 194+600 da rodovia, no sentido capital. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão carregado de ração teria tombado, interditando todas as pistas. Com a queda do caminhão, outros três veículos se envolveram na colisão.

No caminhão, o motorista, um homem de 40 anos, ficou preso entre as ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros o resgataram e o encaminharam para uma unidade de saúde em Rio Claro. A vítima estava consciente e orientada.

Outras três pessoas que estavam nos carros também precisaram de atendimento médico e foram socorridas.

A Rodovia Washington Luís precisou ser interditada nos dois sentidos no trecho do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária e a concessionária responsável pela rodovia atenderam a ocorrência. Neste momento o trânsito está liberado, mas há congestionamento.

Leia Também