Acidente na SP-310 deixa duas jovens feridas próximo ao trevo do Jardim Tangará

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Veículo ficou destruído - Crédito: Gabriel Henrique

Na madrugada deste domingo (26), por volta das 3h, um carro ocupado por duas jovens colidiu violentamente contra uma defensa metálica no km 232 da Rodovia SP-310 (Washington Luís), próximo ao trevo do Jardim Tangará, sentido norte.

Com o impacto, uma das ocupantes foi ejetada do veículo, enquanto a outra ficou presa nas ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Rodoviária foram acionadas para atender à ocorrência.

As jovens foram resgatadas e encaminhadas até a Santa Casa. Uma sofreu ferimentos leves, enquanto a outra apresentou lesões mais graves. As causas do acidente serão apuradas.

Leia Também