Acidente envolvendo quatro veículos deixa dois feridos na SP-215 em São Carlos

SIGA O SCA NO

Motociclista sendo socorrido pelas equipes de resgate - Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo três carros e uma moto deixou duas pessoas feridas no começo da manhã desta quinta-feira (27), na rodovia SP-215, próximo da entrada do bairro Cidade Aracy. O motorista que teria dado causa ao acidente deixou o local.

O SCA apurou que a condutora do Fiat Palio seguia na frente quando colidiu contra a traseira de um Ford Fiesta que estava parado no meio da pista. Segundo testemunhas, o condutor do Fiesta teria deixado o local após o acidente.

Na sequencia um GM Astra acabou acertando a traseira do Palio e um GM Agile bateu contra o Astra. O condutor de uma moto Kawasaki não conseguiu desviar e bateu em cheio na traseira do Agile.

A motorista do Palio de 38 anos e o motociclista de 30 ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu. Ambos foram conduzidos até a Santa Casa. O estado de saúde não foi informado.

Leia Também