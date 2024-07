Acidente com microônibus deixa três mulheres feridas na Washington Luís

Crédito: Rota das Notícias

Um susto na tarde desta terça-feira na Rodovia Washington Luís em Ibaté. Um micro ônibus que havia saído da região do Damha se envolveu em um acidente após ser fechado por um caminhão.

Segundo informações, o motorista do microônibus perdeu o controle da direção ao tentar evitar a colisão com o caminhão atravessando a pista e indo parar no acostamento do lado oposto, onde capotou. No acidente três mulheres ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. As vítimas foram socorridas pela equipe de resgate e encaminhadas à Santa Casa de São Carlos, Felizmente, não há registro de ferimentos graves.

