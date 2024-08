Acidente com carro adaptado deixa idosa ferida na Vila Costa do Sol

SIGA O SCA NO

Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo um carro adaptado para cadeirantes mobilizou o Samu e o Corpo de Bombeiros no final da tarde desta sexta-feira (16), na Vila Costa do Sol, em São Carlos.

Segundo informações, a motorista do Chevrolet Spin seguia pela rua Marcolino Lopes Barreto, quando por motivos não informados, perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore.

Devido ao impacto, a mãe da condutora que estava na cadeira de rodas na parte traseira do veículo acabou sofrendo uma queda e teve algumas escoriações.

A idosa de 77 anos recebeu os primeiros atendimentos dos bombeiros e socorristas do Samu. Ela apresentou rebaixamento do nível de consciência e por isso foi necessário o acionamento da Unidade de Suporte Avançado (USA), com o médico.

Após avaliação no local, a vítima foi encaminhada até a Santa Casa.

Uma equipe da Polícia Militar atendeu a ocorrências.

