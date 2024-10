São Carlos elege a primeira vereadora negra da história

Larissa Camargo é a primeira vereadora negra - Crédito: SCA

Com 2.361 votos, a publicitária, estudante de serviço social e educadora do Senac Larissa Camargo, de 37 anos, será a primeira vereadora negra eleita e a 12ª mulher da história de São Carlos. Camargo faz parte do grupo dos quatro vereadores eleitos com grande participação dos eleitores do Cidade Aracy.

A Câmara Municipal já teve como vereadoras negras Sara Bononi (PSOL) e Eliana Casanova (Cidadania). Bononi era suplente do PSOL e ficou no Legislativo por 30 dias no mês de agosto após Djalma (PSOL) pedir afastamento. Já Eliana Casanova era suplente do partido Cidadania e assumiu em abril o mandato de vereadora na vaga do vereador Azuaite França (Cidadania). Larissa é a primeira a ser eleita diretamente pelos votos.

Outro marco importante é que Larissa Camargo será a 12ª mulher a conquistar um assento no Poder Legislativo. De acordo com informações levantadas pela assessoria de imprensa da Câmara Municipal, sob responsabilidade do jornalista Cirilo Braga, na primeira eleição direta, datada de 1947, São Carlos elegeu Elydia Benetti como a primeira vereadora.

Subsequentemente, passaram pela Câmara as vereadoras Miriam Schiel, Julieta Lui, Maria Regina Silva Bortolotti, Diana Cury, Géria Maria Montanari Franco, Laíde das Graças Simões, Silvana Donatti, Cidinha do Oncológico, professora Neusa Valentina Golineli e Raquel Auxiliadora. Diana Cury presidiu a Câmara Municipal entre 2005 e 2006, sendo a única a alcançar tal feito.

Além disso, convém destacar que na legislatura de 2001-2004 a Câmara teve a maior representatividade feminina, sendo cinco no total: vereadoras Diana Cury, Géria Maria Montanari Franco, Julieta Lui, Laíde das Graças Simões e Silvana Donatti.

É a primeira vez também que o PCdo B, partido com mais de 100 anos, elege uma cadeira para a Câmara Municipal de São Carlos.

Em entrevista exclusiva para o portal São Carlos Agora, Larissa Camargo, que também já foi conselheira tutelar por 3 anos e meio e participa de várias frentes sociais, disse que o resultado da urna superou sua expectativa.

"Preciso confessar que não mirávamos em 2.361 votos. Estávamos mirando em 1.300 votos, 1.500 votos, contando com a sobra de vereadores mais fortes e potentes da nossa federação para poder brigar pela terceira cadeira", afirmou.

Vereadora atribui os relevantes votos conquistados nas urnas aos trabalhos realizados no Conselho Tutelar, projetos sociais, coletivos da comunidade negra e apoio da comunidade LGBT.

"Tivemos muito apoio de moradores do Cidade Aracy e também fora do Cidade Aracy. Acho que esse meu papel como educadora, minha participação no Conselho Tutelar durante quase quatro anos, respeitando as famílias, fez eu criar vínculos com muitas famílias por fazer um trabalho respeitando a individualidade de cada núcleo familiar", afirmou.

"Tenho uma história com muita gente na nossa cidade. Apesar de ter 37 anos, minha família tem uma história com muitas pessoas aqui no Cidade Aracy, porque já faz quase 30 anos que moramos aqui e fazemos projetos sociais. Além disso, devo meu agradecimento a muitas pessoas de outros bairros, aos coletivos da comunidade negra, à comunidade LGBT, que acreditaram que eu pudesse ser uma representante no Legislativo", ressaltou.

Larissa Camargo prometeu militar em favor dos direitos da juventude, das mulheres e dos moradores da periferia.

"Se olharmos do ponto de vista histórico, eleger uma mulher negra, da periferia, de um partido progressista e comunista são marcadores importantes. Em razão disso, é importante frisar que a minha militância será pelos direitos da juventude, em favor das mulheres. Acredito que a minha experiência de Conselho Tutelar e por morar na periferia me fizeram refletir muito da importância da gente fiscalizar a política pública para quem mais necessita", finalizou.

