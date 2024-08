Onda Laranja: Deltan Dallagnol confirma presença no lançamento da candidatura de Mario Casale

Crédito: Divulgação

No próximo sábado, 24, São Carlos será palco de um evento político significativo, com o lançamento oficial das candidaturas de Mario Casale a prefeito, de Sidnei Moura ao cargo de vice e de 18 vereadores do partido Novo. O grande destaque do evento será a participação do ex-procurador da República Deltan Dallagnol, uma figura emblemática na luta contra a corrupção no Brasil, especialmente conhecido por seu papel na Operação Lava Jato.

Aberto a todos os simpatizantes, que podem se inscrever através do link: https://bit.ly/mario30mais10, esse lançamento ocorrerá no salão do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, das 15h30 às 17h30. A proposta do evento é solidificar a marca Novo como uma filosofia que busca se diferenciar do cenário eleitoral atual do município, apresentando-se como uma alternativa aos conchavos secretos e esquemas políticos que prejudicam a qualidade de vida da população.

Além de comemorar o aniversário de 40 anos (30 + 10) de Casale, a solenidade contará com a presença do presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro; do vereador da legenda em Ribeirão Preto, André Rodini; e de um dos principais fundadores do partido, o cientista político e professor Christian Lohbauer. “A principal proposta do partido é se comprometer com os princípios de uma gestão eficiente e transparente, bases inegociáveis de nossa legenda”, explicou o presidente local, Rogério Zangotti.

Capacidade, competência e eficiência

Mario Casale é um empresário de sucesso e engenheiro de produção mecânica formado pela USP São Carlos. Com uma experiência robusta tanto no setor privado quanto em iniciativas sociais, Casale trabalhou por 13 anos na Casale Equipamentos, empresa da família, onde ocupou o cargo de presidente por 3 anos e foi responsável por inovações significativas e pelo fortalecimento e liderança de uma equipe altamente qualificada. Hoje, é conselheiro na empresa. Além disso, há 6 anos, Casale fundou o Move Sanca, um grupo voluntário focado em transformar São Carlos em uma cidade modelo.

Mario acredita que a sua trajetória no setor privado e a sua atuação no terceiro setor o prepararam para enfrentar os desafios administrativos da cidade. “Nosso plano de governo foi todo estruturado com a participação da sociedade e é, sem dúvida, o melhor plano de governo que já foi apresentado para São Carlos”, define o representante do Novo. “É um plano amplo, com propostas práticas e visão de longo prazo, que poderão trazer rapidamente melhorias na vida das pessoas, sendo que o nosso foco é apresentar profissionais técnicos e capacitados em cada cargo de liderança da Prefeitura, buscando inicialmente dentre os servidores públicos que já possuem experiência e conhecem a máquina pública, entregando assim, resultados mais ágeis!”, complementa.

Leia Também