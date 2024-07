Netto quer economia mais competitiva e defende empreendedores

Crédito: Divulgação

O pré-candidato a prefeito Netto Donato (PP), acompanhado do pré-candidato a vice-prefeito João Muller (MDB) e do presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral (Podemos), recebeu cerca de 25 empresários de São Carlos para uma reunião sobre as demandas do setor. A conversa abordou diversos pontos da administração pública, como segurança, saúde, habitação e combate às enchentes em variados locais da cidade.

Em cerca de duas horas de reunião, os empreendedores de diversos segmentos expuseram suas preocupações e anseios relacionados à administração pública e dialogaram com Netto sobre as intervenções que o poder público precisa realizar nos próximos anos para tornar a economia são-carlense ainda mais competitiva e geradora de empregos e renda, tal qual foram discutidas outras temáticas.

Netto parabenizou os empreendedores, em sua maioria comerciantes, pelo engajamento e pelas proposições apontadas. “Estamos ouvindo cada setor da sociedade são-carlense para sabermos a necessidade de cada público e de cada bairro. Com isso, vamos construindo um Plano de Governo real, sem promessas que não podem ser cumpridas, e por isso agradeço todos os que aqui estiveram para somar neste projeto”, salienta Netto.

Da assessoria de imprensa

