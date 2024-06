Netto Donato recebe a visita do deputado estadual Capitão Telhada

Netto e Capitão Telhada - Crédito: divulgação

O pré-candidato a prefeito Netto Donato (PP) recebeu a visita do deputado estadual Capitão Telhada (PP) em São Carlos. O deputado confirmou o apoio a Netto na pré-candidatura deste ano, bem como firmou o compromisso de ajudar o município nos temas relativos à segurança pública.

Netto Donato lembrou que o apoio de deputados é sempre relevante, dado que as cidades que têm esse auxílio saem na frente na busca por recursos e aprovação de projetos. “Foi uma visita muito importante do Capitão Telhada e mais uma parceria entre um deputado estadual e a cidade de São Carlos. Com isso, a gente tem, além do recebimento de emendas parlamentares e de recursos voluntários do Governo do Estado, um suporte importante para a segurança pública. O Capitão Telhada é um especialista na questão da segurança e nós debatemos muito isso no que diz respeito à cidade de São Carlos”, salienta o pré-candidato.

A pedido de Netto, o deputado também irá solicitar pessoalmente uma agenda ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Capitão Guilherme Derrite, para debater as demandas de São Carlos. “Nós vamos agendar esta visita e temos a certeza de que São Carlos terá um grande acréscimo na área de segurança pública, com todo o cuidado e atenção que a cidade merece”, finaliza Netto.

