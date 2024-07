Mario Casale enaltece o empreendedorismo das festas populares

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O pré-candidato a prefeito de São Carlos, Mario Casale (Novo), destacou a importância das festas juninas realizadas nos meses de junho e julho, que são fundamentais para fortalecer a cultura local e promover a integração entre os moradores. Essas celebrações estão acontecendo em clubes, paróquias, bairros e diversas comunidades,atraindo pessoas de todas as idades. “Além do clima descontraído e feliz, estes eventos geram empregos temporários e movimentam a renda de muitas famílias”, avalia Casale.

As festas juninas são conhecidas por suas danças típicas, como a quadrilha, e pela diversidade de barraquinhas com comidas e bebidas tradicionais, como o quentão e a canjica. A tradição de decorar os espaços com bandeirinhas coloridas e a apresentação de danças folclóricas também é mantida, proporcionando um ambiente divertido e acolhedor. "A cultura é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade”, observa o pré-candidato a prefeito pelo Novo. “Precisamos investir em projetos que fortaleçam nossa identidade e ofereçam opções de lazer para a população", conclui.

Além de valorizar todos os eventos culturais e esportivos, o programa de governo de Casale pretende montar um calendário anual de atividades, com o intuito de integrar a sociedade são-carlense e fomentar o turismo das cidades vizinhas. "É nas festas juninas que percebemos o verdadeiro espírito comunitário, onde as pessoas fortalecem os laços de amizade, além de contribuir com os projetos de diversas entidades assistenciais”, elogia o pré-candidato.

Da assessoria

