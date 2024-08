João Muller abre mão e Roselei será o vice de Netto Donato

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Em reunião cercada de emoção na manhã desta sexta-feira (09/08), João Muller (MDB) abriu mão da indicação a vice-prefeito na chapa liderada por Netto Donato (PP) e indicou seu amigo e companheiro de política, o ex-presidente da Câmara Municipal, Roselei Françoso (MDB), para ser o vice. A decisão foi compreendida e aclamada pelos presidentes de partidos e vereadores com mandato que apoiam a coligação “Amor por São Carlos” na disputa pela Prefeitura do município.

“Todos aqui conhecem minha história e minha luta de vida. Sou advogado, tenho especialização em administração pública, e milito na política de São Carlos há mais de 30 anos. Respondo uma ação jurídica, tenho certeza e fé de que serei absolvido, mas não posso trazer insegurança nem para a campanha, nem para o mandato futuro”, disse o emocionado João Muller.

Mesmo assim, ele seguirá junto e trabalhando ativamente pela eleição de Netto e Roselei. “Não quero sair candidato respaldado por uma liminar e deixar aberta a possibilidade de prejudicar o Netto. No entanto, estarei em todos os atos da campanha, mostrando nas ruas a importância que a eleição de Netto e Roselei tem para a cidade de São Carlos. João Muller não está figurando na chapa, mas me considero um segundo vice-prefeito do Netto porque sei que ele fará um bom trabalho”, complementa Muller.

Da assessoria

Leia Também