Ex-prefeito Rubinho participa de sessão da Câmara Municipal e anuncia que é pré-candidato a vereador

O ex-prefeito de São Carlos Rubens Massucio Rubinho, 78 anos, esteve presente na sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (4). O ex-prefeito foi até o Poder Legislativo para participar de uma reunião com o vereador Dé Alvim (Solidariedade).



Rubinho assistiu o início da sessão e por volta das 16h40 participou, junto com seu primo João Di Lorenzo, de uma reunião no gabinete do vereador do Solidariedade, que durou pouco mais de uma hora. O tema da reunião foi sobre planejamento político para as eleições 2024.

O ex-prefeito Rubinho, que estava no PL, confidenciou que é pré-candidato a vereador pelo Solidariedade.

“Depois de uma grande jornada de mais de 50 anos de política, tendo sido vereador, vice-prefeito e prefeito por duas vezes, surgiu uma proposta para eu voltar para política e trabalhar com o PL. Mas aconteceram alguns imprevistos, o partido não ficou sob nossa liderança e nós tivemos que recuar, pensar em um novo cenário político e acabei sendo convencido a disputar a eleição como vereador por um grupo forte que conta com a participação de mais 500 pessoas alinhadas com a direita”, frisou o ex-prefeito ao portal São Carlos Agora.

História. Rubinho foi prefeito de São Carlos entre 16 de abril de 1977 e 15 de março de 1978 (assumiu por motivo de licença de saúde do prefeito Antônio Massei) e entre 1º de janeiro de 1993 e 31 de dezembro de 1996. A gestão do ex-prefeito Rubinho foi marcada pelas centenas de atendimento à população, conhecido como “gabinete de porta aberta,” e pela conquista da fábrica de motores da Volkswagen.

