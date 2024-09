Diretoria da TV Clube/Band volta atrás e confirma Mario Casale em debate

Mario Casale irá participar do debate da TV Clube - Crédito: divulgação

A diretoria da TV Clube/Band voltou atrás e confirmou o candidato do Novo Mario Casale, no debate que acontece na na noite do dia 28 de setembro (sábado), logo após a edição do Jornal da Band. A decisão foi tomada após mobilização do correligionários do partido, que chegaram a realizar até um abaixo-assinado.

Apresentado como o primeiro debate entre os concorrentes de São Carlos, esse evento promete ser um dos momentos mais importantes da corrida eleitoral. A participação confirmada de todos os candidatos, debaterá temas como economia, segurança pública, educação, emprego, saúde e muitos outros, coloca em pauta alguns dos tópicos mais relevantes a serem discutidos.

ENTENDA

A diretoria da emissora havia decidido retirar Casale do debate, o que gerou reações diversas entre os eleitores. Enquanto alguns apoiadores do partido manifestaram indignação em suas redes sociais, outros democratas organizaram um abaixo-assinado online, que reuniu assinaturas de diversos cidadãos insatisfeitos. Apesar de o Novo estar sujeito à cláusula de barreira, as intenções de voto registradas nas pesquisas eleitorais permitiram que o representante laranja participasse desse embate, especialmente em uma eleição com três postulantes.

