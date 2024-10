Confira como foi a entrevista com o vereador reeleito Lucão Fernandes

Lucão Fernandes em entrevista ao SCA - Crédito: reprodução

O vereador Lucão Fernandes, reeleito com 2.975 votos, foi entrevistado pelo SCA, onde compartilhou detalhes sobre seu futuro na Câmara Municipal e suas perspectivas para os próximos desafios.

Durante a entrevista, o nome de Lucão foi mencionado como possível líder do governo e presidente da Câmara. Sobre isso, ele afirmou:

“São desafios que nós, que estamos na Câmara, precisamos enfrentar. A primeira vez que fui convidado para ser líder de governo foi na gestão do Paulo Altomani, na minha primeira eleição. Muitos diziam que eu me queimaria, que era um desafio grande demais, mas eu gosto de enfrentar desafios. Nós nos destacamos, trabalhamos arduamente para mostrar a importância de cada processo e dar suporte aos colegas vereadores.”

Lucão destacou que o papel do líder de governo é ser imparcial, lidando com todas as demandas, independentemente de partidos ou alianças. Ele ressaltou a importância de garantir que as emendas de todos os vereadores, inclusive os de oposição, sejam tramitadas, pois representam os interesses da população.

Lucão também refletiu sobre seu papel como presidente da Câmara no passado e mencionou que ainda há muitas conversas acontecendo nos bastidores sobre as lideranças que serão definidas para a nova legislatura.

CAMPANHA DE NETTO DONATO

Ele também contou detalhes dos bastidores da campanha de Netto Donato. Lucão destacou a dificuldade inicial em tornar Netto Donato uma figura conhecida, mas mencionou os avanços realizados nos últimos anos que foram fundamentais para a campanha. “Nós temos essa dificuldade de mostrar tudo que a Prefeitura fez e está fazendo. A população não tinha conhecimento de todas as melhorias implementadas nos últimos quatro anos, e o Netto ajudou muito nisso”, afirmou.

Entre os avanços mencionados, Lucão destacou a expansão das farmácias municipais, que aumentaram de quatro para dez, além da descentralização dos pontos de dispensação de medicamentos pela cidade, o que reduziu drasticamente as filas. Ele também ressaltou as reformas realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que foram completamente modernizadas, incluindo novas mobílias, computadores e climatização. “São ambientes transformados, e isso pouco foi divulgado”, comentou.

Quando questionado sobre o crescimento de Netto Donato nas pesquisas, Lucão atribuiu esse avanço a vários fatores, como a mobilização de vereadores e a estratégia de campanha. “Netto começou com 14% nas pesquisas e cresceu muito, e isso se deve ao trabalho de mapeamento da cidade, à equipe que ele montou, e ao apoio dos vereadores, que são os maiores garimpeiros de votos”, disse o vereador.

Lucão também falou sobre a importância de organizar a campanha de maneira mais eficiente, evitando sobrecarga em determinados pontos da cidade e espalhando as equipes por diferentes bairros. “Nós espalhamos pela cidade, deixando o Netto em um ponto e os vereadores em outros, e isso deu a impressão de que a cidade estava tomada pelas cores da campanha.”

TESTE DO PEZINHO AMPLIADO

Na entrevista concedida ao São Carlos Agora, Lucão Fernandes destacou a importância de um projeto relacionado à ampliação do teste do pezinho na rede pública. Ele explicou que, atualmente, o SUS cobre apenas um número limitado de patologias (seis), enquanto versões mais avançadas do exame poderiam detectar até 60 doenças, evitando surpresas no futuro e possibilitando tratamentos mais precoces e eficazes.

Lucão mencionou que ele e o vereador Robertinho Mori indicaram à Prefeitura a necessidade de elaborá-lo, pois a Câmara não pode criar leis que gerem despesas ao Executivo. "Estamos conversando com o Netto, para ver a possibilidade de a prefeitura fazer o convênio ou elaborar o projeto de lei para ampliar esse exame," explicou.

Além disso, Lucão relatou o desafio de garantir que, após a ampliação do teste do pezinho, haja estrutura suficiente para tratar as crianças diagnosticadas com alguma condição. "Não basta detectar uma patologia, temos que garantir que haja profissionais para atender e encaminhar adequadamente essas famílias," afirmou. Ele exemplificou com um caso recente de uma criança de dois anos e meio que foi diagnosticada tardiamente com uma condição que poderia ter sido detectada mais cedo com um exame mais abrangente.

Outro ponto importante abordado na entrevista foi a atuação do ambulatório materno-infantil da cidade, voltado para o atendimento de gestantes de alto risco. Lucão elogiou a infraestrutura moderna da unidade e o acolhimento das pacientes, destacando o trabalho de excelência realizado pela equipe médica, com aparelhos de última geração, como o ultrassom, que oferece suporte contínuo às grávidas.

Lucão também revelou outros avanços na área da saúde, como os esforços para credenciar o hospital local para realizar cirurgias bariátricas, atendendo à demanda crescente na cidade, e a criação de um setor de tratamento para pacientes com AVC na Santa Casa, além da expansão de leitos de UTI infantil.

O vereador enfatizou que, apesar das várias conquistas, muitas delas não foram amplamente divulgadas, o que acabou prejudicando a percepção da população em relação às ações do governo municipal.

