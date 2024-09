Confira a agenda dos candidatos a prefeito neste final de semana

Newton, Netto e Casale - Crédito: reprodução

Agenda Newton Lima (PT) - Sábado (21/09)

9h - Caminhada (cruzamento da Av. José Antônio Migliato com a Rua José Zagato)

12h - Almoço e eventos sociais

15h - Jogo (Ginásio João Marigo Sobrinho)

16h - Carreata (saída do São Carlos 8 - Praça Orestes Cimatti)

17h - Reunião com apoiadores

18h - Missa e festa do padroeiro (Igreja São Nicolau)

20h - Samba (Sindicato dos Metalúrgicos)

Agenda Netto Donato (PP) - Domingo (22/09)

7h - Dia Mundial sem Carro

8h - Reunião com apoiadores (Centro)

10h - Reunião com apoiadores (Jardim Ipanema)

11h30 - Evento esportivo (Jardim Embaré)

16h - Reunião com apoiadores (Centro)

18h - Comício (Vila Prado)

19h45 - Evento religioso (Vila Prado)

21h - Reunião com apoiadores (Centro)

Agenda Netto Donato (PP) - Segunda-feira (23/09)

8h - Reunião com apoiadores (Miguel Abdelnur)

12h - Entrevista na Rádio DBC FM

14h30 - Reunião com apoiadores

16h - Agenda de rua

19h - Sabatina na AEAS

Agenda Mário Casale (NOVO) e Sidnei Moura (vice) - Sábado (21/09)

8h - Reunião com padres das paróquias de São Carlos

9h30 - Caminhada pelo centro comercial na Baixada do Mercado

14h30 - Carreata no Grande Santa Felícia

19h - Encontro com apoiadores

Agenda Mário Casale (NOVO) e Sidnei Moura (vice) - Segunda-feira (23/09)

7h - Visita às portas de escolas

8h30 - Caminhada nos comércios do Jardim Boa Vista

12h - Entrevista no Jornal da EPTV 1ª Edição

15h - Visita aos comércios da Vila São José

19h - Participação na sabatina da AEASC (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos)

Leia Também