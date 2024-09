Confira a agenda dos candidatos a prefeito nesta quinta-feira (19)

Eleições 2024 - Crédito: Arte SCA

Mario Casale

19/09/2024 - Quinta feira

8h00 - Mario entrevista a Rádio Mitra Diocesana de São Carlos

9h00 às 11h30 - Caminhada no Comércio

16h00 às 17h00 - reunião com Padres paróquias de São Carlos

17h30 às 18h30 - Encontro Apoiadores

19h00 às 21h00 - Entrevista TV ONIX - Programa do Ferreira

Newton Lima

Quinta-feira (19)

5h50 – Visita a fábricas

7h – Entrevista Rádio Sertaneja (Carlinhos Lima)

10h – Gravações para a TV

12h – Almoço

14h – Visita a fábricas

17h – Caminhada por bairros da cidade

19h – Reunião com apoiadores

Netto Donato

6h30- agenda de rua (Parque Arnold Schimidt)

9h- reunião Santa Casa

11h- reunião com apoiadores (Água Vermelha)

14h- gravação campanha

16h15- visita a apoiadores

17h- agenda de rua (Castelo Branco)

18h30- reunião com apoiadores

19h30- reunião com apoiadores

20h30- reunião com apoiadores

