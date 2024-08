Ciclistas e profissionais do setor cultural apresentam sugestões para Netto Donato

Crédito: divulgação

Nesta terça-feira (13/08), um grupo de ciciclistas se reuniu com o candidato Netto Donato e com o coordenador do Plano de Governo, João Muller, e apresentou sugestões para implantação caso Netto vença as eleições para prefeito de São Carlos em outubro.

Entre as propostas, os ciclistas lembraram da necessidade do aumento do número de ciclovias na cidade e a inserção de dispositivos no trânsito que visam ampliar a segurança destes condutores. Também foi sugerida a construção de novos equipamentos multiuso em locais públicos, que podem atender diversos esportes simultaneamente e proporcionar mais opções de lazer à população.

Netto Donato, por sua vez, destacou que as solicitações eram outras há algum tempo e que os resultados começam a aparecer para esta área, mas é fundamental que as políticas públicas sigam avançando e se intensificando a cada ano. “Identificamos que muitas das demandas do ciclismo já estão sendo atendidas, mas outras estamos colocamos no Plano de Governo para execução futura. O governo Airton Garcia trouxe melhorias para o ciclismo, mas precisamos melhorar ainda mais com a construção de ciclovias coordenadas e de áreas de esporte para práticas como bicicross, BMX, mountain bike e outras atividades, seja para competições ou para o lazer da população”, comenta Netto.

CULTURA – No mesmo dia, Netto, João Muller e o candidato a vice-prefeito Roselei (MDB) também estiveram em reunião com profissionais do setor cultural a fim de conversar sobre os incentivos que o poder público pode viabilizar a estes artistas nos próximos quatro anos, como a contratação por meio de editais, a disponibilização de espaços para apresentações, o apoio na divulgação do trabalho e a captação de verbas estaduais e federais para auxiliar no fomento às atividades. O atual vice-prefeito e candidato a vereador, Edson Ferraz (MDB), igualmente acompanhou a reunião.

Netto ressalta que esta foi apenas uma das várias reuniões já realizadas com o setor cultural da cidade. “A cultura é muito abrangente e hoje conversamos com uma parcela de músicos da cidade, de diversos gêneros musicais, mas também já fizemos outras reuniões com setores culturais e iremos fazer muitas mais. A Prefeitura deu um grande apoio a estes profissionais na época da pandemia e ficamos felizes não só pelo reconhecimento, como também pelas sugestões de melhorias que surgiram na reunião. Em nossa gestão, certamente iremos continuar valorizando os nossos ‘pratas da casa’ e apoiando o trabalho dos artistas são-carlenses”, finaliza o candidato a prefeito.

Da assessoria

