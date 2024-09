Candidatos comentam pesquisa SCA/Statsol para a prefeitura de São Carlos

Newton, Netto e Casale - Crédito: reprodução

O portal São Carlos Agora publicou nesta segunda-feira (16), pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de São Carlos. Após a divulgação dos resultados, o SCA ouviu os candidatos que deram sua opinião sobre o desempenho no levantamento. Confira o resultado neste link.

A pesquisa realizada pelo instituto Statsol, mostra que Newton Lima tem 42,09% das intenções de voto, na pesquisa estimulada e 24,83% no cenário espontâneo. O índice de rejeição do candidato do PT é de 31,75%. Netto Donato (PP) tem 35,92% das intenções de voto na estimulada e 21,23% na espontânea, com rejeição de 23,22%. Mario Casale (Novo) aparece com 6,16% na estimulada e 2,46% na espontânea e índice de rejeição de 23,22%.

Em entrevista ao SCA, Newton Lima disse encarar o resultado da pesquisa com gratidão, mas também com muita humildade.

Eu vejo esse resultado, primeiro, com muita gratidão ao povo de São Carlos, é a quinta pesquisa que eu me encontro na frente, consolidando uma posição de vanguarda na pesquisa, mas também com muita humildade. Para mim, humildade é o caminho da prosperidade. Por isso, aprendi isso na igreja e, como sou um homem de fé, continuarei rezando, continuarei orando e continuarei trabalhando até o último minuto para poder fazer com que as urnas dia 6 do possam consagrar a vitória da nossa frente democrática e fazer uma mudança de rumo à nossa cidade, porque, para nós, São Carlos merece mais.

Netto Donato, segundo colocado na pesquisa de intenção de voto, afirmou estar muito feliz com o resultado da pesquisa e apontou crescimento de 15% em relação a última pesquisa do mesmo instituto.

“Olha, primeiro é um dia muito feliz, porque, esse resultado aponta realmente o crescimento que nós estamos tendo durante essa campanha eleitoral. Nós estamos apenas a 3 pontos do candidato do PT. Nós subimos mais de 15% desde a primeira pesquisa espontânea, que foi feito, com esse mesmo instituto...então a gente acredita que a pesquisa esteja refletindo, o que está acontecendo na rua. E o mais importante de tudo isso, nós temos a rejeição mais baixa. Então veja só que combinação. Na pesquisa espontânea, a três pontos de diferença e a menor rejeição. Isso mostra que a gente tem um crescimento enorme ainda pela frente e a gente acredita que a população de São Carlos vai dar a oportunidade para Netto Donatto, 11, prefeito aqui em São Carlos. Tamo junto e muito obrigado a toda população pelo apoio e agradecer também meu querido amigo e governador Tarcísio. Muito obrigado por esse apoio declaro para a que gente possa construir São Carlos, para que a gente possa continuar construindo São Carlos da maneira certa”.

Já Mario Casale, último colocado na pesquisa, fez observações sobre o instituto de pesquisa e disse que não percebe rejeição nas ruas de São Carlos.

Eu acho muito importante a população conhecer fatos sobre o Instituto de Pesquisa que fez essa pesquisa para o São Carlos Agora, que é a Statsol. O Dr. Jorge Oishi participa sistematicamente dos eventos de campanha do PT do Newton Lima. Acho importante todos saberem dessa informação, isso é um fato.Eu vou falar de fatos e não de opinião em relação a essa pesquisa, tá? Então ele esteve no evento com a Marina Silva, na semana passada. O dono do Instituto de Pesquisa, do instituto de pesquisa, esteve no lançamento da Frente Democrática. Então acho importante todo mundo saber disso. Por outro lado, uma outra informação é que a gente tem sentido nas ruas uma receptividade enorme. Eu não sinto rejeição nenhuma, as pessoas querem conhecer o nosso projeto, um projeto de renovação política. A gente está sentindo um crescimento enorme nas ruas e estamos muito animados para, sim, conseguir vencer essa eleição, mesmo diante de tantos desafios, mesmo diante do desafio de ser injusto em relação a gente, na nossa visão, que não temos tempo de TV, não temos tempo de rádio nenhum. É um desafio enorme, mas vai dar certo. Nós vamos chegar lá, nós vamos fazer o EME, a gente está 30 nas urnas nos dias 6 de outubro e vai dar certo. Pessoal, vamos transformar nossa cidade.



Sobre a Statsol - A Statsol é uma empresa de pesquisas estatísticas de São Carlos há muito tempo, dirigida pelo prof. Jorge Oishi que trouxe a metodologia utilizada pela empresa, embasada em suas disciplinas de estatística da UFSCar, com mais de 30 anos de experiência como professor Doutor da UFSCar. Ele em conjunto com seu sócio e ex aluno da UFSCar Reginaldo Coelho, aplicou na Statsol essa metodologia desde a sua criação no ano 2000, e nunca se desviou desse propósito de mostrar a realidade constatada em suas pesquisas. O professor já foi consultor e realizou trabalhos para as maiores empresas do Brasil, como a PwC, Citrosuco, Natura, Unilever, Grant Thornton, que podem atestar a sua competência e idoneidade. Em relação às pesquisas, a Statsol é uma empresa séria, que tem um compromisso moral e ético com a cidade de São Carlos e que pode ser atestada por todos os que já prestaram informação para ela, nas centenas de pesquisas realizadas aqui na cidade e em todo o estado de São Paulo.

Já realizaram pesquisas em São Carlos para vários candidatos a prefeitos desta cidade e todos eles que conhecem o nosso trabalho, e eles podem atestar essa nossa idoneidade. Todo esse pessoal já sabe que para a Statsol não importa quem nos contratou, que o resultado entregue é sempre baseado nos dados que entrevistados nos confiaram, sem nunca aceitar quaisquer outras interferências.

A pesquisa, registrada no TSE sob o número SP-09388/2024, entrevistou 1.051 eleitores entre os dias 6 e 13 de setembro. A margem de erro é 3,0 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.

