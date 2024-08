Até o momento, 24 pessoas registraram candidatura para vereador em São Carlos; veja os nomes

SIGA O SCA NO

Eleições 2024 - Crédito: Arte SCA

De acordo com o Calendário Eleitoral das Eleições Municipais de 2024 (Resolução TSE nº 23.738/2024, o dia 15 de agosto é a data final para que os partidos políticos, as federações e as coligações apresentem à Justiça Eleitoral o requerimento de registro de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, de vice-prefeito e de vereador.

O pedido deve ser feito perante o respectivo juízo eleitoral da circunscrição na qual a candidata ou o candidato pretende disputar o pleito.

Após a escolha das candidatas e dos candidatos em convenções partidárias – que podem ser realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto –, as legendas já podem solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral.

Até o momento 24 candidatos a vereador em São Carlos registraram o nome junto ao TSE. Confira:





Nome Urna Coligação ADRIANA GHISLOTI PL BOGAS PL CANDIDA BRITO PL EDNA MIRANDA PL FLÁVIO BRAGA PL JANINE BARRA PL JULIO BENEDITO PL JÙLIO CESAR PL LEANDRO GUERREIRO PL MARCELO DOTTA PL MIRIAN DO SOPÃO PL MOISÉS LAZARINE PL MOISES MATIAS PL MOISES PEIXE PL NILCAR PL OLIVIO MOTOBOY PL PROFESSOR JAIME PSTU PROFESSORA WANDA HOFFMANN PL RICARDO FERREIRA PL TENENTE ROOSEVELT PL TIAGO BOTTON PL VAL DO POSTINHO PL VERINHA PSTU XANDÃO DO POVO PL

Leia Também