Procon-SP orienta consumidores sobre novas regras do MED 2.0 para devolução de valores via Pix

Pix - Crédito: Agência Brasil

O Procon-SP reforçou as orientações aos consumidores sobre a atualização do Mecanismo Especial de Devolução do Pix, conhecido como MED 2.0. As novas regras, estabelecidas pelo Banco Central — órgão responsável pela regulamentação do sistema financeiro — têm como objetivo ampliar a segurança das transações e aumentar as chances de recuperação de valores transferidos em casos de fraudes e golpes.

Entre as principais mudanças, o MED 2.0 passa a contar com um sistema de rastreamento mais amplo, que permite identificar não apenas a primeira conta que recebeu o valor, mas também outras contas envolvidas na movimentação do dinheiro. Com isso, transferências e saques podem ser bloqueados ao longo do caminho. Todas as instituições financeiras são obrigadas a aderir ao novo sistema.

O mecanismo também pode ser acionado em situações de falhas operacionais do próprio banco, mas não se aplica quando o erro é cometido pelo consumidor, como transferências realizadas de forma equivocada sem indícios de fraude.

O Procon-SP alerta que a rapidez na comunicação é fundamental. Quanto antes o consumidor informar o banco sobre o golpe ou fraude, maiores são as chances de reaver o valor. Após a denúncia, a instituição do cliente entra em contato com o banco que recebeu o dinheiro. Se, após análise, a fraude for comprovada, os valores podem ser ressarcidos.

O contato com o banco pode ser feito diretamente pelo aplicativo da instituição financeira. Ao acessar a área do Pix, deve haver a opção de contestação da transação. O órgão destaca, porém, que o MED 2.0 não garante a devolução automática do dinheiro, já que é necessária a comprovação da fraude e a existência de saldo disponível na conta que recebeu os valores.

Leia Também