(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Veja como denunciar

Procon-SP autua postos por promoções com letras miúdas e uso obrigatório de aplicativo

11 Fev 2026 - 09h14Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
combustivel gasolina - Crédito: Agência Brasilcombustivel gasolina - Crédito: Agência Brasil

Você já entrou na fila para abastecer após ver um grande painel anunciando preço promocional e só percebeu, nas letras miúdas, que a oferta era “válida apenas para clientes via aplicativo”? Para coibir esse tipo de prática, o Procon-SP realizou uma nova operação de fiscalização em postos de combustíveis da Capital.

A ação ocorreu no último domingo e mobilizou equipes em diferentes regiões da cidade. Ao todo, foram fiscalizados 20 postos de combustíveis e oito lojas de conveniência. Além das ofertas relacionadas ao abastecimento, os agentes também verificaram o cumprimento de outras legislações, como as normas que proíbem a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade e o respeito à lei antifumo.

Irregularidades encontradas

As principais infrações constatadas estavam relacionadas às promoções de combustíveis. Entre elas:

  • Falta de clareza no cashback: ausência de orientações e informações essenciais sobre o funcionamento do programa de recompensas oferecido pelo posto.

  • Publicidade de preços inadequada: informações sobre valores promocionais para pagamentos via Pix ou aplicativos com dimensão insuficiente, dificultando a visualização clara pelos motoristas.

  • Omissão de informações: falta de dados que condicionavam o preço anunciado, como exigência de cadastro ou uso de aplicativo, induzindo o consumidor ao erro no momento do abastecimento.

As empresas autuadas responderão a processos administrativos e podem ser multadas com base no Código de Defesa do Consumidor.

Orientação ao consumidor

O Procon-SP reforça que os fornecedores são obrigados a informar os preços de forma clara, correta e ostensiva. Caso existam valores diferentes para cada meio de pagamento — como dinheiro, cartão ou aplicativos — essa distinção deve estar exposta em local de fácil visualização, permitindo leitura à distância.

Denúncias de irregularidades podem ser feitas diretamente no site oficial do órgão: www.procon.sp.gov.br.

Leia Também

Preço da cerveja sobe menos nos bares e restaurantes do que nos supermercados
Economia06h28 - 10 Fev 2026

Preço da cerveja sobe menos nos bares e restaurantes do que nos supermercados

Procon-SP orienta consumidores sobre novas regras do MED 2.0 para devolução de valores via Pix
Economia18h20 - 09 Fev 2026

Procon-SP orienta consumidores sobre novas regras do MED 2.0 para devolução de valores via Pix

Preço do café cai e pacote de 500 gramas pode ser encontrado a R$ 24 em São Carlos
Economia07h38 - 09 Fev 2026

Preço do café cai e pacote de 500 gramas pode ser encontrado a R$ 24 em São Carlos

Governo estadual investe R$ 111,1 milhões na região Central de SP
Educação14h20 - 07 Fev 2026

Governo estadual investe R$ 111,1 milhões na região Central de SP

Cinza ultrapassa branco e se torna a cor preferida dos paulistas na compra de veículos 0 km em 2025
Economia13h20 - 04 Fev 2026

Cinza ultrapassa branco e se torna a cor preferida dos paulistas na compra de veículos 0 km em 2025

Últimas Notícias