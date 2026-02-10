Preço da cerveja sobe menos nos bares e restaurantes do que nos supermercados

Cerveja - Crédito: divulgação

No ano passado, enquanto o preço da bebida avançou acima do índice geral nos supermercados, o setor de alimentação fora do lar registrou reajustes mais moderados

Os dados mais recentes de inflação revelam um movimento distinto no mercado de cerveja ao longo dos últimos 12 meses. Durante esse período, no setor de alimentação fora do lar, o valor da bebida ficou abaixo do índice geral de preços. Já nos supermercados, o movimento foi oposto, com aumento superior à média da inflação.

De acordo com os dados acumulados entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, a cerveja vendida no varejo alimentar apresentou alta de 5,97%. Nos bares e restaurantes, o reajuste foi de 3,13%. O índice geral, por sua vez, foi de 4,26%. Os números evidenciam um cenário em que, proporcionalmente, o consumo fora de casa se mostra mais atraente.

Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, o dado chama atenção para o esforço consistente do setor em manter preços competitivos “Os bares e restaurantes oferecem mais do que o produto em si. Há uma entrega de valor que envolve atendimento, experiência e ambiente. Tudo isso gera custos operacionais relevantes, mas, ainda assim, o setor tem buscado manter preços equilibrados para seguir acessível ao consumidor”, afirma.

Esse movimento ocorre em um contexto de melhoras graduais nos resultados das empresas. Segundo uma pesquisa recente da Abrasel, durante o mês de dezembro, 47% dos empresários registraram lucro, enquanto 36% operaram em equilíbrio e 16% fecharam o mês no prejuízo (1% não existia no período). Apesar de ainda representar menos da metade do setor, o número de empresas no azul é o mais elevado dos últimos dois anos.

“A moderação nos preços reflete uma escolha estratégica do setor, que busca estimular o consumo, fortalecer a relação com o cliente e criar bases mais sólidas para uma recuperação consistente ao longo do tempo”, conclui Solmucci.

Por Isis Castro

Leia Também