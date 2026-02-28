Atacadão fortalece estratégia e grupo prevê 109 postos de combustíveis em operação em 2026

Posto de combustíveis Atacadão - Crédito: divulgação

Seguindo seu plano de expansão, o Grupo Carrefour Brasil projeta alcançar 109 postos de combustível em operação até o final de 2026, distribuídos entre as bandeiras Carrefour, Atacadão e Sam’s Club. Dentro dessa estratégia, o Atacadão se destaca como peça-chave no fortalecimento da presença da rede no segmento, ampliando conveniência e serviços aos consumidores.

A expansão acompanha um desempenho sustentado por pilares como preço competitivo, confiança na qualidade dos combustíveis, integração ao ecossistema do grupo e experiência ágil, com a utilização de self-checkout, que reforça a percepção de rapidez no atendimento.

No setor de combustíveis, o grupo conta com cerca de 1.700 colaboradores, atende aproximadamente 30 milhões de clientes por ano e registra uma média de 90 atendimentos por minuto. A experiência positiva é refletida no NPS de 65, indicador que mede a satisfação e a confiança dos consumidores.

Além do abastecimento, a rede oferece serviços complementares que ampliam a conveniência para o cliente, como lava-rápido (17 unidades), troca de óleo (13) e carregadores elétricos rápidos (11). A empresa prevê ainda a expansão de mais 55 carregadores até julho de 2026, reforçando o compromisso com inovação e mobilidade sustentável.

Em junho de 2025, os postos do grupo registraram crescimento acima da média do mercado, consolidando sua força no setor. Com foco em conveniência, inovação e integração ao varejo, o Atacadão amplia sua relevância no segmento de combustíveis e reforça sua posição como referência nacional.

“Mais do que combustível, entregamos confiança e conveniência, garantindo mobilidade com qualidade e preço justo — reforçando nosso propósito de cuidar das pessoas em cada jornada”, afirma o diretor de postos do Grupo Carrefour Brasil, Leonardo Oliveira da Silva.

Com informações da Abraas

