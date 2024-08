Professora de escola municipal sofre furto e pede ajuda para recuperar documentos e exame médico

Fernanda Giovani, professora da Escola Municipal Arthur Natalino Deriggi há nove anos, fez um desabado nas redes sociais após ter seu carro arrombado e todos os seus pertences furtados na manhã desta segunda-feira, 26, em frente à escola.

Além do prejuízo material, a professora perdeu documentos pessoais essenciais como RG, CPF, título de eleitor e carteirinha da Unimed, além de um exame de mamografia que precisa apresentar ao médico. Entre os itens furtados, havia também uma cesta básica destinada a uma família de um de seus alunos.

Consternada e entristecida, a professora faz um apelo à comunidade escolar e aos moradores do bairro do Cidade Aracy para que a ajudem a recuperar seus documentos. "Por tudo o que eu me dedico a vocês, me ajudem a recuperar ao menos a dignidade de uma cidadã que precisa dos seus documentos pessoais".

