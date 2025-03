Idosa morre apÃ³s incÃªndio em residÃªncia no Centro

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximio

Na noite deste domingo, um incêndio atingiu uma residência localizada no Beco que liga a Rua 9 de Julho à Santa Cruz, nos fundos de um prédio onde funcionava a antiga Faber. O fogo começou nos fundos da casa, e as causas ainda são desconhecidas.

A residência atingida era alugada e, segundo informações de um vizinho, recentemente teve a fiação furtada, sendo necessário substituir os cabos elétricos. No imóvel moravam três pessoas: uma senhora, sua filha e o neto. No momento do incêndio, apenas a idosa estava na casa, pois a filha e o neto não estavam presentes.

De acordo com relatos, a vítima fazia uso de remédios para dormir e foi encontrada já sem vida no quarto dos fundos.

O caso será investigado pela polícia civil.

Leia Também