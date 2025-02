São Carlos registra 494 casos de COVID-19 em janeiro de 2025, com um óbito

Teste Covid - Crédito: divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde de São Carlos divulgou, nesta segunda-feira (10), o boletim epidemiológico da COVID-19 referente ao mês de janeiro de 2025. De acordo com os dados, foram registradas 1.538 notificações da doença, resultando em 494 casos positivos e um óbito. A vítima foi uma mulher de 63 anos com comorbidades.

Comparação com 2024

No ano de 2024, São Carlos contabilizou 5.959 casos positivos de COVID-19, com maior incidência nos meses de fevereiro (2.142 casos) e março (1.553 casos). Em janeiro do ano passado, foram 449 casos registrados, número menor que os 494 casos confirmados no mesmo período deste ano.

Durante todo o ano de 2024, o município registrou 18 óbitos decorrentes da doença.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação e das medidas preventivas para evitar a propagação do vírus, especialmente entre grupos de risco.

