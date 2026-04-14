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terça, 14 de abril de 2026
Economia

Preço do caqui Fuyu cai quase 50% no mês e amplia vantagem para o consumidor

14 Abr 2026 - 21h05Por Jessica CR
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Caqui - Crédito: FreepikCaqui - Crédito: Freepik

Levantamento realizado na segunda-feira (13) aponta queda expressiva no preço do caqui Fuyu comercializado no atacado da CEAGESP. A fruta foi cotada a R$ 5,12 o quilo, valor abaixo dos R$ 6,27 registrados no mesmo período do ano passado.

De acordo com dados da Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES), a redução anual média chega a 18,34%. Já na comparação com o mês anterior, a queda é ainda mais significativa, atingindo 48,95%, o que torna o produto mais atrativo para o consumidor.

Produtos com melhor momento para compra

Além do caqui Fuyu, outros itens apresentam tendência favorável de compra, com preços mais competitivos. Entre eles estão frutas como abacate fortuna, caqui rama forte, coco verde, goiabas, laranja pera, limão taiti, maçãs gala e fuji, melancia, pitaia e uvas.

Na lista também aparecem hortaliças e legumes como berinjela, chuchu, mandioca, pepino comum e tomate sweet grape, além de itens como cebolinha, coentro, manjericão, milho verde e alho argentino.

Itens com preços estáveis

Alguns produtos seguem com pouca variação de preço, indicando estabilidade no mercado. É o caso de frutas como banana-nanica, mamão, manga palmer e maracujá, além de legumes e verduras como abóbora moranga, jiló, mandioquinha, alface, brócolis, couve-flor e cebola nacional.

Produtos em alta

Por outro lado, há itens com tendência desfavorável para compra, ou seja, com preços mais elevados. Entre eles estão abacaxi pérola, banana-prata, melão amarelo, tangerina murcott e diversas hortaliças, como cenoura, beterraba, pepino japonês e tomate.

A orientação dos especialistas é que o consumidor aproveite o momento de queda em determinados produtos para economizar nas compras, priorizando alimentos da safra, que tendem a apresentar melhor qualidade e preços mais baixos.

 
 

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