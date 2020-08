Unimed São Carlos apresenta suas ações de combate à pandemia nacionalmente

Crédito: Divulgação

A Unimed São Carlos teve a oportunidade de apresentar novamente suas ações de combate à pandemia de coronavírus, convidada pela Central Nacional Unimed para uma reunião virtual sobre o tema. Com participantes de todo o país, o encontro “Alinhamento e Compartilhamento de Estratégias no Combate à Covid-19” acontece semanalmente reunindo as principais ações do setor. Recentemente, o vice-presidente da cooperativa, o médico Ivan Linjardi, apresentou as ações também em encontro realizado pela ANS.

O vice-presidente levou à reunião da CNU alguns dos mais de 200 cases de sucesso realizados durante a pandemia, muitos ainda em andamento. As ações vêm minimizar a transmissão do vírus e seus impactos na Unimed São Carlos e são voltadas aos beneficiários, cooperados, colaboradores e comunidade.

A apresentação abrangeu a estrutura da Unimed São Carlos e enfatizou suas medidas, como alteração de fluxo de atendimento, implementação do Teleatendimento, ligações de orientação aos idosos, ações pertinentes de comunicação, investimento em EPI’s e capacitação intensiva de colaboradores e cooperados para manejo da Covid – 19.

“Nosso sucesso em ações de combate à pandemia é um trabalho de todos. O envolvimento das equipes foi essencial para que pudéssemos alcançar bons objetivos. Criamos um Comitê de Crise, incentivamos as reuniões online para andamento das atividades, valorizamos nossos colaboradores. Temos muito a fazer ainda, o trabalho não acabou, mas estamos no caminho certo”, apontou o vice-presidente.

Linjardi também enfatizou a parceria com instituições, ofertando orientações e compartilhando informações de qualidade, além do programa Testar para Cuidar, que veio monitorar a atuação do coronavírus em São Carlos. O médico apresentou ainda a preocupação da cooperativa com a sociedade. “Nesse momento de economia delicada, muitos precisam de mais atenção. Por isso, intensificamos nossas ações sociais com o Programa Social Fazendo a Diferença, além da assistência que já oferecemos aos abrigos de idosos e vamos, cada vez mais, estar próximos à sociedade”.

O vice-presidente finalizou a apresentação com uma revelação sobre a molécula em forma de coração, que pode ser uma “arma” contra o coronavírus e deixou a reflexão que comoveu os participantes. “Tenho certeza que vamos ter vacina, medicação, mas o que está fazendo diferença até agora é nosso comportamento, a maneira como a gente trata o próximo. Na minha opinião, o amor e o respeito são fundamentais. O isolamento social é uma demonstração de amor ao próximo, de proteção íntima. A pandemia veio demonstrar o quanto precisamos progredir como civilização. Espero que a gente aprenda essa lição”.

Também participaram do encontro o presidente da Unimed São Carlos, Daniel Canedo, o diretor-administrativo, Humberto Rizzoli, representantes do HCor, Alexandre Biasi e Fernando Torelly e o superintendente de Provimento de Saúde da CNU, Daniel Peixoto de Albuquerque.

Sobre a CNU

A CNU - Central Nacional Unimed é a operadora nacional dos planos de saúde Unimed. Comercializa assistência médica empresarial com abrangência nacional, benefícios especiais e atendimento diferenciado.

