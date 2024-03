Covid-19: São Carlos registra mais 683 novos casos e duas mortes

Covid - Crédito: divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde informa que a cidade contabiliza neste momento 3.274 casos positivos para COVID-19, sendo que 449 casos positivos foram registrados em janeiro. Já em fevereiro foram registrados outros 2.142 casos positivos.



Na primeira semana de março, de 01/03 a 07/03, foram registrados 683 casos positivos, com mais duas mortes registradas, totalizando neste momento 8 óbitos, 1 no mês de janeiro, 5 em fevereiro e 2 em março. Os óbitos são de duas mulheres, uma de 75 anos e outra de 70 anos, com comorbidades, que faleceram, respectivamente, nos dias 1º e 5 de março. As idosas tinham recebido 2 doses da vacina contra a COVID-19, porém os reforços estavam desatualizados.

