São Carlos recebe 430 doses da vacina Spikevax usada contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que recebeu mais 430 doses da vacina Spikevax monovalente contra COVID-19. O imunizante começou a ser aplicado em maio, quando a cidade recebeu 3.015 doses da vacina do laboratório Moderna que traz a subvariante ômicron XBB 1.5. Na segunda remessa o município recebeu 2.192 doses, porém já estava em falta nas salas de vacinação da rede municipal.

Neste momento apenas pessoas do grupo prioritário que abrange crianças entre 6 meses a 4 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos, pessoas a partir de 5 anos com comorbidades, pessoas em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade e trabalhadores do sistema de privação de liberdade, jovens cumprindo medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua podem receber o imunizante.

A recomendação de uso da vacina COVID-19 Monovalente (XBB), nos grupos prioritários não está condicionada à existência de esquemas prévios de vacinação contra a COVID-19 (cepas originais). Qualquer pessoa do grupo prioritário está apta a receber a vacina COVID-19 Monovalente (XBB), independente, de ter tomado uma ou cinco doses prévias.

Pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e imunocomprometidos têm indicação de 2 doses da vacina COVID-19 monovalente-XBB com intervalo de seis meses entre elas; para as demais pessoas do público prioritário, o intervalo é anual.

De acordo com Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, as 430 doses já foram distribuídas nas unidades de saúde. “Como recebemos poucos imunizantes, cada unidade básica de saúde e unidade de saúde da família recebeu entre 20 a 30 doses. A Diretoria Regional de Saúde de Araraquara ficou de nós liberar mais 400 doses na próxima semana”, confirma a diretora.

A vacinação é realizada nas unidades básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s), com exceção da USF Aracy - Equipe II, USF São Rafael, USF Itamarati e UBS São José, que passam por reforma, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30. Para receber a vacina basta levar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação.

VARICELA – O Departamento de Vigilância em Saúde também confirmou o recebimento de mais 200 doses da vacina da Varicela, imunizante que também estava em falta. O imunizante está disponível somente nas seguintes unidades: UBS Azulville, UBS Aracy, USF Jardim São Carlos, UBS Santa Felícia, USF Jockey Clube/Guanabara e UBS Vila Nery.

