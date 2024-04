São Carlos registra somente 85 casos de Covid-19 na primeira semana de abril

SIGA O SCA NO

A detecção precoce da Covid-19 tem sido essencial para controlar a disseminação do vírus - Crédito: Christoph Burgstedt/SPL/Getty Images

O Departamento de Vigilância em Saúde informa que a cidade contabiliza neste momento 4.229 casos positivos para COVID-19, sendo que 449 casos positivos foram registrados em janeiro, 2.142 casos positivos registrados fevereiro. Em março foram registrados 1.553 casos positivos. Na primeira semana de abril já foram registrados 85 casos positivos.



Duas mortes foram registradas nesse período (27/03 a 04/04), um homem de 86 anos e uma mulher de 87 anos, ambos com comorbidades e doses de reforço de vacina desatualizadas. São Carlos contabiliza até agora com 13 óbitos por COVID-19 no ano de 2024.

Leia Também